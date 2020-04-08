高雄市大社區公所經建課劉必謙技士當選今年度廉潔楷模，區長陳佑瑞區長8日於會議上公開表揚，為鼓勵他也頒發獎狀及禮券乙份，期盼藉此激濁揚清，促進團隊廉能自持展現優質服務。

大社區公所為鼓勵員工廉潔自持，崇法務實，去年10月5日訂定「廉潔楷模遴選表揚作業規範」，於每年2月底前，由各課室主管具名保薦有具體廉潔事蹟之人員，參與機關廉潔楷模選拔。

大社區公所表示，今年受推薦並當選廉潔楷模的劉技士為該所農業技士，去年9月甫調任該所，個性積極主動，年初因承辦農地農用證明及農業用地農業設施容許業務，接獲熱情民眾致贈1盒市價不斐的蜜棗禮盒，因無法當場婉拒而報請政風室協助退還，適時展現公務員廉潔守法一面，深獲主管肯定。

劉技士謙稱自己只是做該做的事，因此受到長官公開表揚有些靦腆，對於未來他期許精進專業，與同事一起努力，讓民眾感受大社區公所優質的在地服務。

(中時 )