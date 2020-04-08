魚池茶農發起「送茶包挺防疫」活動，並於魚池鄉農會舉辦捐贈儀式。（魚池鄉公所提供／王文吉南投傳真）

「送茶包挺防疫」迴響熱烈，魚池鄉60多家茶農、茶廠榜上有名。（魚池鄉公所提供／王文吉南投傳真）

為感謝一線防疫人員辛勞，魚池茶農發起「送茶包挺防疫」活動，原本目標募集5萬包，沒想到愛心超乎預期，共收到13.2萬包。魚池鄉農會理事長劉啟行表示，暖心日月潭紅茶包將由內政部轉發，讓一線防疫人員抽空喝杯好茶，照顧好自己的健康才能守護全民健康。

有鑑新冠肺炎疫情至今仍未見緩，防疫人員堅守崗位守護全民健康。為感謝防疫人員辛勞及鼓舞一線士氣，魚池鄉茶農發起募集紅茶茶包活動，獲得60多家茶農、茶廠等熱情響應，短短3天，共募得13.2萬包日月潭紅茶包。

「挺防疫」由魚池鄉公所與魚池鄉農會協助統整後，9日在魚池鄉農會舉辦捐贈儀式，由內政部代表接受後，分送給各醫護防疫單位。

魚池鄉長劉啟帆與魚池鄉農會理事長劉啟行聯名呼籲民眾自主落實防疫工作，並配合中央疫情指揮中心指示，勤洗手、戴口罩及維持適當社交距離，待疫情結束，也歡迎全國民眾走訪魚池、日月潭，品茗當地好茶。

此次捐贈5000茶包的日月潭東峰紅茶莊園執行長林惠美表示，新冠肺炎全球延燒，確診人數不斷攀生，站在第一線的醫護人員就扛起防疫的工作，感謝有他們的犧牲奉獻精神，讓我們人民有最安全的環境，也希望日月潭紅茶與抗疫勇士們一起戰勝疫情、守護台灣！

(中時 )