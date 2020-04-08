新北市議員陳偉杰說，淡水台銀日式宿舍的樣態獨特，可媲美青田街等老屋活化典範，除硬體修復活化利用更是重點（戴上容攝）

台灣銀行所屬市定古蹟「淡水台銀日式宿舍」，百年建物老舊傾頹，台銀今年將斥資2688萬元進行修復，預計明年5月完工，完工後將打造成空間、輕食餐廳複合經營，重現當年淡水港貿易的風華，成海關碼頭旁新亮點。

台銀8日在淡水台銀日式宿舍旁召開修復施工說明會，新北市議員陳偉杰、新北文化局代表、台灣銀行代表等人到場關心。台灣銀行指出，修復建物工程預計今年5月10日開工，明年5月4日完工，將保留建物旁兩棵大樹，以重現和風庭園。

新北市議員陳偉杰說，淡水台銀日式宿舍的樣態獨特，可媲美青田街等老屋活化典範，除硬體修復活化利用更是重點；新北市議員鄭宇恩向台銀提出，銀行應進駐修復後空間，呈現歷史脈絡，台灣銀行不動產管理部副經理林炳鴻林炳鴻回應，因面積未達分行成立標準，未來仍規畫展示、委外經營餐廳。

新北市政府文化局指出，位於淡水中正路235號河畔淡水台銀日式宿舍在地方文史工作者努力下，2011年公告為直轄市定古蹟，周邊原有其他3棟行員宿舍，卻在文資審議程序過程遭業者連夜剷除，僅留下支店長宿舍，行員宿舍現地由台銀委外經營停車場，盼修復後能和鄰近的淡水海關碼頭、紅毛城等景點串聯，成為淡水新亮點。

(中時 )