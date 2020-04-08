主計總處今（8）日公布3月物價調查結果，受油價、教養娛樂費下跌影響，消費者物價（CPI）連續第二個月下跌，年減0.01％，但目前看來仍無通縮疑慮。惟躉售物價（WPI）較上年同月大跌7.32％，創近52個月最大跌幅，已影響到廠商獲利。

綜合統計處專門委員邱淑純表示，受新冠肺炎疫情影響，國內物價走勢比預期來得低。之所以如此，是因為近期各國封城，導致全球需求下滑，農工原料行情因而走跌，這個大環境使得國內油料費、旅館住宿費、旅遊團費皆呈下跌，加以外食費漲幅也創近40個月最小，3月CPI因此較上年同月跌0.01％。

邱淑純指出，雖然CPI連續兩個月下滑，對消費需求也有略有影響，但目前看來我國還不致於有通縮的疑慮。惟進、出口物價皆呈明顯下跌，綜合出、進口物價的3月WPI也較上年同月大跌7.32％，創近52個月最大跌幅，這除反映全球需求下滑，也顯示廠商獲利已受到影響。

(工商 )