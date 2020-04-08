市場大幅波動未見趨緩，疫情為經濟前景帶來的不確定性也持續牽動投資人神經，而在震盪之際，眾多資產管理公司齊聲建議採用定期定額方式來分散投資風險，因此，國內最大基金平台基富通也力推定期定額，對於新開戶給予定期定額12次零申購手續費酷碰券一張，一次最多可申購10檔基金。

基富通董事長林修銘表示，包括投信投顧公會、國內外諸多資產管理公司多年來都在推動定期定額投資。簡單來說，定期定額有三大優勢，第一，小額即可投資進入門檻低，每月最低只要3,000元就可以開始做投資。第二，定期定額是一種分散成本的投資法，淨值下跌時持續扣款累積更多單位數，當價格回升時累積的單位數將帶來更好的報酬率。第三，長期、紀律的投入，長線下來累積的財富亦不容小覷。

林修銘進一步指出，身為國內最大線上基金平台，成立的目的之一就是提供投資人低廉、透明的手續費用，為宣導國人使用基金投資來做資產配置，今年初基富通便推出配息、債券、平衡型基金全年單筆零申購手續費優惠。隨著市場震盪，為鼓勵投資人善用定期定額，緊接著推出股票基金定期定額終身申購手續費1折的優惠，需在2020年5月15日前完成申購，另外針對新開戶的投資人，也提供一張定期定額12次0申購手續費酷碰券一張，一次最多可申購十檔基金，讓投資人省下不少成本。

基富通總經理黃致淵指出，市場何時走穩，現仍難以預測，尤其目前除了疫情之外，油價、中美貿易等議題都對金融市場帶來影響，但市場愈是震盪，投資人愈應該採用定期定額投資方式，每次進場布局都等於用時間分散投資風險，若能善用定期定額，只要不是選到太極端的標的，如投資人是投資在全球市場、區域市場或多重資產型的基金，長期而言都能有不錯的投資表現。

(工商 )