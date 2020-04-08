4/11起微調淡水信義線、板南線、松山新店線及中和新蘆線等4條路線假日班距。(圖/北捷)

因應疫情升溫，台北捷運3月假日平均運量已減少約3成6，自11日起，微調淡水信義線、板南線、松山新店線及中和新蘆線等4條路線假日班距，平日則維持原有班距；此外，文湖線及環狀線平假日班距均維持不變。

北捷指出，3月假日平均日運量約120.5萬人次，較去年同期減少約70萬人次，經過審慎評估後，進行彈性調整班距，淡水信義線，全日班距約9分鐘，重疊區段(北投站-大安站)最短班距約4.5分鐘；板南線，全日班距約9分鐘，重疊區段（南港展覽館站-亞東醫院站）最短班距約4.5分鐘；松山新店線，全日班距約8分鐘，重疊區段（松山站-台電大樓站）最短班距約5分鐘；中和新蘆線，全日班距約9.5分鐘，重疊區段（大橋頭站-南勢角站）最短班距約5分鐘。

北捷表示，配合中央流行疫情指揮中心及市政府防疫政策，4日起強制實施未配戴口罩者，不得搭乘捷運，經勸導不聽者將開罰3000元至1萬5000元，並拒絕運送，北捷將加強勸導與取締，敬請民眾配合；另呼籲民眾乘車時儘量不要交談，並盡可能保持適當社交距離，以保障自己與他人健康。

(中時 )