立法院社會福利及衛生環境委員會今(8)日邀請環保署、經濟部、交通部就溫室氣體減量及管理法修法備詢。上月環保署署長張子敬表示2020較2005年減碳2％的目標「有難度」，今日又推估「達得到」。立委表示，達標是因為經濟活動受疫情影響，要求明確各部會碳排量，否則持續跳票人民將失去信心。

根據統計，2018年二氧化碳排放量較2017年降低0.95％，但距離2020年2％仍有段距離，張子敬表示，我國碳排已呈現反轉下降的趨勢，估計未來也將持續下降，雖然今年是第一階段減量的兌現年，但推估仍有機會在今年達標。

民進黨立委洪申翰表示，工業鍋爐替換及燃煤機組減量才讓2017和2018年的減碳績效好看些，而今年預期最大降幅來自受新冠肺炎停擺的經濟活動，否則2％目標很難實現，疫情反倒成了「助攻」。

國民黨立委吳斯懷表示，聯合國指出，台灣處於氣候變遷最高危險區，73.1％人口處在地震、颱風、水災等天然災害區域，氣候損失排名第一，台灣近百年均溫提升了1.3度，是全球平均值的2倍。

吳斯懷指出，原本3月份應該完成的溫管法修法，現在延宕到年底，最大原因就是現在跨部會減碳成效不佳，身為環境保護的主管機關，各部會自提的減碳目標卻由行政院來核定，權責不符就做不了事，環保署應和行政院爭取主責部會的身份，並具體量化各部會減排標準，否則碳還沒減下來，人民都失去信心了。

國民黨立委蔣萬安表示，環保署要知道6大部門(能源、製造、運輸、農業、環境、住商)的減碳執行成效，以及與目標落差多大，環保署要緊盯掌握，也要公開讓民眾知道。

張子敬解釋，2020減碳2％看似因為疫情關係可以達標，是因為回頭看過去兩年的減碳數據發現碳排逐年減少，因此才研判有機會達標。

(中時 )