每年大甲媽祖繞境，都吸引數百萬香客相隨，受到疫情影響取消，讓許多民眾大嘆可惜，去年４月８日大甲媽祖行經彰化時，發生兩派人馬鬥毆情形，警方以噴灑辣椒水驅離鬧事民眾，現場黃姓民眾不慎遭噴濺，在地上打滾，中天電視台陳姓記者見狀前往拍攝，竟遭黃男友人出言挑釁，追打，還砸毀攝影機，毆打記者的３名犯嫌，近日遭傷害、毀損罪起訴。

每年大甲馬祖繞境行經彰化時，進入民生地下道都會引發搶轎風坡，讓警方派遣的警力逐年增加，但周邊的事端儘管部屬警力增加，還是防不勝防，去年白狼張安樂還特地前來彰化接轎，今年受到疫情影響，讓每年彰化的搶轎戲碼得以暫停，也讓彰化警方能稍喘口氣。

起訴書指出，去年４月８日，胡姓（21歲）、吳姓（25歲）、汪姓（29歲）與黃男等人，在民生地下道出口觀看繞境，當晚11點55分鑾轎通過時，該地隨即發生衝突，警方出動制止，黃男遭辣椒水噴濺倒地，而中天電視台陳姓記者，見有民眾受傷前往採訪，引胡男3人不滿，出手毆打陳姓記者。

陳姓記者當時遭對方以拳頭、腳毆打，造成臉部，頭手部等多處掛彩，因為重心不穩還摔倒在路旁的機車堆裡，手持的攝影機也被打到掉落在地上，攝影機螢幕當場破裂，無法開機；陳姓記者在得知對方遭起訴後表示，當時他只是盡本份在工作，對方過來就是一陣亂毆，他算是無辜遭殃，希望法官能嚴懲滋事民眾，

(中時 )