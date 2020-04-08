新冠病毒橫掃全球，世界各國加強防疫，希望民眾減少出門，據新北市立圖書館統計，3月份電子書借閱冊數2萬160冊，較去年同期增幅3.4％，為提供民眾在防疫期間在家即能閱讀好書，推出限時加碼，在4月16日前上網預約圖書，可由目前的10本升級至20本；雲端電子書至5月底止，每月提供每位讀者免費借閱點數也由4點增加到10點。

新北市立圖書館表示，新冠肺炎疫情打亂民眾既定安排，旅程、工作、活動不是停擺就是取消，然而閱讀是防疫最好的消遣，新北市圖提供10餘萬種電子書、超過70個電子資料庫、34種暢銷熱門雜誌等線上閱讀服務，讓讀者在抗疫期間，即便不能出門踏青、環遊世界，也能療癒身心、充實自我。

此外，防疫期間也鼓勵父母與孩子們共讀共學，新北市圖除了有豐富的數位學習資源，也特別邀請家長最愛的王牌育兒醫師黃瑽寧、閱讀起步走（Bookstart）推廣專家葉嘉青，拍攝「嬰幼兒閱讀起步走3部曲」，透過影片分享親子共讀的小撇步，同時搭配臉書活動，只要在4底前分享親子快樂共讀的故事或照片、影片，即可參加抽獎，有機會免費獲得優質繪本。

活動資訊可查詢新北市立圖書館網站（http：／／www.library.ntpc.gov.tw）或電洽：（02）2953-7868。

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