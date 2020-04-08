孤懸海外的離島小琉球，因得天獨厚的海洋資源與生態環境，近年來吸引大量遊客造訪，除帶動地方商機，卻也引來生態疑慮；屏東縣政府去年起委託中山大學進行環境衝擊的生態調查計畫，成果發現，短短5年間潮間帶物種數量減少5成以上，讓人不免憂心。
中山大學團隊針對杉福及漁埕尾2處著名潮間帶進行調查，海洋事務研究所教授張水鍇坦言，生態調查需持續一段時日才有具體結論，不過有些重要跡象值得參考；首先是被眾多遊客踩踏的導覽區內生物種類數目和個體數量，都比導覽區外少約30％，顯示踩踏造成的影響。
另外，2個潮間帶生物密度和2014年同期調查結果相比，就數字上大約就少了80％，若加入採樣變異及大環境氣候變遷的影響，推測至少也減少50％以上，在在顯示過去5年的觀光人潮，確實已經造成生物數量明顯減少。
屏縣府農業處長黃國榮指出，小琉球從10年前、20萬人次的遊客數，到去年已超過40萬人次，光7月就有超過3萬人上島，等於3萬雙腳在潮間帶踩踏。
為讓觀光與生態永續生存，屏縣府也將在2個潮間帶內設置保護區、導覽路徑，並實施繁殖期禁止夜間導覽及夜間使用紅光燈等管制，依據成效再做滾動調整，黃國榮坦言，措施無法一次到位，但還是希望與當地鄉民一同協力，共同改善正在走下坡的小琉球生態環境。
(中時 )
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