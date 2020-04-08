美國好萊塢已故巨星保羅沃克(Paul Walker)2013年因車禍逝世，近期他的女兒梅朵沃克(Meadow Walker)在Instagram分享一段影片，內容是她和父親互動的溫馨畫面；短短16秒影片釣出大票影視巨星，在底下刷一排留言喊「已經過7年了」。

今(8)日保羅沃克唯一的愛女梅朵在IG分享一段短片，並寫著「我從沒想過會分享，但我想這樣做是對的，我愛你（保羅沃克），注意安全」；影片中看到保羅沃克和梅朵親子互動的溫馨畫面，兩人笑開懷的樣子，讓許多人也紅了眼眶。

沒想到該影片瞬間釣出大票「藍勾勾」帳號在底下留言，像是知名女星蓋兒加朵和娜塔莉伊曼紐爾都留下愛心符號；此外大票網友也紛紛淚推，「已經7年了啊」、「好想他唷」、「看著看著就流淚了」。

(中時電子報)