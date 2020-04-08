何女在FB臉書網路交友約2個多月的時間，認識一位自稱在英國工作的男子名叫Hus，2人僅透過line通訊軟體中文聊天至今尚未見面，彼此已晉升到「親愛的」相稱，每日噓寒問暖，讓她心生好感遂想匯款，所幸遭行員識破是騙局，並請警方協助，才未釀詐騙憾事。

據了解，詐騙男子表示因投標工程需要資金，遂向何女以借錢名義借款，並告知因為新冠肺炎疫情不能隨時奔波兩地，等日後疫情緩和回台時就會還錢，何女為愛沖昏頭不疑有異6日14時立即至銀行辦理，匯款金額高達新台幣33萬2090元，所幸銀行行員機靈果斷立即停止匯款交易程序並追回款項，成功阻攔避免詐騙集團得逞。

經到場員警苦口婆心的分析說明，突破何女的心防，勸導其為詐騙集團的手段，不要被這些假藉結婚夢，謊稱會廝守終生的愛情騙子而蒙蔽心眼，何女最後終於相信員警的說詞，並提供相關詐騙訊息協助後續犯罪追緝之用。

林口警分局呼籲，民眾如欲疑似詐騙情形，亦可撥打「165反詐騙諮詢專線」或直接到鄰近派出所提供相關匯款帳戶協助調查。

(中時 )