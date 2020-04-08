《鏡週刊》8日報導，詐欺慣犯許顯名出獄後繼續行騙，連前台大校長李嗣涔、國泰投信董事長張錫2人都淪為許的「吸金工具」，李、張2人強調週刊報導內容完全不是事實，8日委託律師盧筱筠聲明、澄清絕無與許顯名合作投資、拍宣傳片、募資，呼籲媒體切勿轉載週刊不實報導，強調若許顯名確實濫用2人名義吸金，將依法追究許的民、刑事責任。

李、張2人聲明指出，《鏡週刊》8日以標題「詐欺慣犯出獄繼續騙 前台大校長李嗣涔中招」報導，指詐欺慣犯許顯名（或以假名『許立吉』）商請李嗣涔、張錫2人錄製氣功機宣傳影片，以向參訪團說明氣功機功效並藉由2人之名聲吸金，報導內容全非事實。

聲明指出，李嗣涔、張錫2人從未直接與許顯名合作進行氣功機相關投資事宜，亦未曾專為許顯名拍攝宣傳影片，更未授權許顯名以2人名義進行募集資金等行為，許顯名個人行為與李、張2人無關。希望所有媒體切勿受該篇不實報導內容誤導，再次轉載散播。

聲明強調，倘若許顯名確有濫用李、張2人名義進行吸金等違法行為，律師將會依2人指示蒐集相關事證並追究許顯名民、刑事法律責任。

(中時 )