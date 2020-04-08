為推動科技防疫，以嶄新科技降低防疫工作的人力需求，並且提升效率，LINE 與宏達電(HTC) DeepQ 團隊，共同與疾管家、衛福部團隊開發抗疫聊天機器人。不僅如此，因應民眾因居家檢疫、居家隔離而興起的宅經濟需求，LINE 也提供了符合規定的民眾，居家期間可免費使用 LINE MUSIC 以及 LINE TV 的小小福利。而其中 LINE MUSIC 更是全面開放，凡是 LINE 用戶都可輕鬆換起來，體驗 14 天有滿滿音樂陪伴的日子。

LINE 配合政府政策，盡力提供居家檢疫、居家隔離的民眾 14 天可免費體驗 LINE TV、LINE MUSIC 的資格。不僅如此，LINE MUSIC 14 天免費聽的優惠，更是開放全民都可申請。(摘自LINE官網)
LINE 配合政府政策，盡力提供居家檢疫、居家隔離的民眾 14 天可免費體驗 LINE TV、LINE MUSIC 的資格。不僅如此，LINE MUSIC 14 天免費聽的優惠，更是開放全民都可申請。(摘自LINE官網)

根據 LINE 官網資訊，即日起至台灣時間 2020 年 5 月 31 日23:59分止，LINE 用戶皆可兌換 14 天免費聽 LINE MUSIC 的資格。兌換方法有二：(1)加入LINE MUSIC官方帳號，點擊圖文選單左上方「免註冊免綁卡 14天免費聽音樂」的圖示，開啟LIFF連結，點擊最下方的「立即兌換14天免費」即完成兌換。(2)直接點選官方活動網址，按下最下方的「立即兌換14天免費」即完成兌換(此方法僅限手機開啟）。

溫馨小提醒，14 天免費聽 LINE MUSIC 的資格，也包含將 LINE MUSIC 音樂設定成來電鈴聲的功能，申請的朋友們別忘記去設定囉。兌換此服務的 LINE 用戶，仍需要下載 Android 或是 iOS 版 LINE MUSIC App，才可完整體驗服務。此外，還可加入LINE MUSIC官方帳號，隨時掌握最新音樂快遞、藝人動態、鈴聲榜單與專屬優惠。

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文章來源：活動網址

(中時電子報)

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