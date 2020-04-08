為推動科技防疫，以嶄新科技降低防疫工作的人力需求，並且提升效率，LINE 與宏達電(HTC) DeepQ 團隊，共同與疾管家、衛福部團隊開發抗疫聊天機器人。不僅如此，因應民眾因居家檢疫、居家隔離而興起的宅經濟需求，LINE 也提供了符合規定的民眾，居家期間可免費使用 LINE MUSIC 以及 LINE TV 的小小福利。而其中 LINE MUSIC 更是全面開放，凡是 LINE 用戶都可輕鬆換起來，體驗 14 天有滿滿音樂陪伴的日子。

LINE 配合政府政策，盡力提供居家檢疫、居家隔離的民眾 14 天可免費體驗 LINE TV、LINE MUSIC 的資格。不僅如此，LINE MUSIC 14 天免費聽的優惠，更是開放全民都可申請。(摘自LINE官網)

根據 LINE 官網資訊，即日起至台灣時間 2020 年 5 月 31 日23:59分止，LINE 用戶皆可兌換 14 天免費聽 LINE MUSIC 的資格。兌換方法有二：(1)加入LINE MUSIC官方帳號，點擊圖文選單左上方「免註冊免綁卡 14天免費聽音樂」的圖示，開啟LIFF連結，點擊最下方的「立即兌換14天免費」即完成兌換。(2)直接點選官方活動網址，按下最下方的「立即兌換14天免費」即完成兌換(此方法僅限手機開啟）。

溫馨小提醒，14 天免費聽 LINE MUSIC 的資格，也包含將 LINE MUSIC 音樂設定成來電鈴聲的功能，申請的朋友們別忘記去設定囉。兌換此服務的 LINE 用戶，仍需要下載 Android 或是 iOS 版 LINE MUSIC App，才可完整體驗服務。此外，還可加入LINE MUSIC官方帳號，隨時掌握最新音樂快遞、藝人動態、鈴聲榜單與專屬優惠。

(中時電子報)