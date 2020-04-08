研發創新用在綠色輪胎等高值化碳黑產品的成果陸續顯現，國際中橡(2104)將在海外舉辦四場碳黑研討會來推廣產品；國際中橡指出，因應電動車輪胎市場的需求，此次主推的產品有新型輪胎用碳黑及橡膠製品用碳黑。

國際中橡今年所辦的四場研討會，主要集中在東南亞及東協新興市場，包括印尼、泰國、菲律賓及越南。

電動車技術日漸成熟普及，國際中橡指出，電動車所使用的電池模組，讓整車的重量會較一般汽車沉重許多，所以電動車輪胎會較一般汽車輪胎較易磨損老化。另外，電動車在沒有汽油引擎聲的前提下，輪胎摩擦產生的噪音會更加明顯，因此也要減小輪胎噪音作為應對。

針對電動車輪胎所需求的條件，國際中橡指出，開發出的高耐磨輪胎碳黑，便可改善因電動車的高扭力，以及共享經濟設備的高使用率所產生的輪胎易耗損問題。

除此之外，國際中橡指出，針對車用橡膠部件所訴求的減震，及因應科技變化與市場需求，中橡也研發創新了高潔淨度橡膠製品碳黑，也會在研討會中公開。

在這次的國際研討會上，國際中橡表示，為降低車輛油耗，延長輪胎的使用年限，中橡也已成功研發推出低滾動阻力的輪胎碳黑。

為強化產品組合，研發橡膠與非橡膠碳黑等高值化品項，國際中橡目前已在美國、印度及台灣等地設有研發中心。

市場認為，雖然受疫情衝擊，汽車市場生產供應鏈零件斷貨，全球碳黑產業低迷；國際中橡今年的營運一定也受到影響，但在發展高值化產品有成下，中橡2020年的毛利率預估會比2019年提升。

(工商 )