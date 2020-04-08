台銀藝術祭巡迴美展，台銀獎第一名「月光」得獎入圍作品8日起在基隆市文化中心展出。（基隆市文化局提供／許家寧基隆傳真）

畫作「家的模樣」，擅於用殘破的房子來抒發對於以往與家人相處時光的思念，榮獲第三名台銀優質獎。（基隆市文化局提供／許家寧基隆傳真）

發掘台灣新銳青年藝術家的台灣銀行藝術祭，今年巡迴美展8日起移師基隆市文化中心展出，其中將「基隆八景」之一的基隆嶼入畫，並榮獲本屆台銀傑出獎的基隆囝仔黃逸旻，將漁民眼中的島嶼意象與在地景點相映成趣，成為這次展出最大亮點。

2017起每年台灣銀行藝術祭-青年繪畫季，提供20歲至41歲的藝術創作者專屬交流平台，盼發掘藝壇明日之星，今年全台青年藝術家巡迴美展，從4月8日起至26日，包括13位得獎者、23幅作品，將在基隆市文化中心3樓藝廊展出。

文化局長陳靜萍說，從小生長在基隆的青年藝術家黃逸旻，將平常看起來很小的基隆嶼，但聚焦在海面上沉浮的漁船後，從漁民眼中，島嶼不僅指引著方向，也乘載著討海人全家的溫飽與希望，精準詮釋基隆這座海洋城市的深刻底蘊。

前三名作品中，黃逸旻以故鄉的基隆嶼為主題，採方形畫面構圖，整幅作品以藍灰色調描繪在寒冬浪濤中浮沉的船隻，用色精準詮釋與表現基隆嶼的氣氛，在眾多的徵件作品中脫穎而出，榮獲「台銀傑出獎」，成功抱走20萬元獎金。

文化局表示，歡迎喜愛藝術的市民，前往基隆文化中心參觀，也提醒民眾，防疫期間入館需配戴口罩，未戴口罩、配合量測體溫，將婉拒入館，相關資訊可上基隆文化局官網或至「基隆視覺藝術」臉書粉絲專業查詢相關資訊。

(中時 )