新冠肺炎持續在各地肆虐，美國累計確診人數逼近40萬例，死亡人數更是飆破1.2萬人，疫情最為嚴重的紐約州，一天之內的死亡人數暴增731人，創下單日新高，當地墓葬體系已瀕臨崩潰邊緣，日前有媒體直擊位在外海的哈特島（Hart Island），大批囚犯穿上生化防護衣，正在開挖大型墳場，準備下葬新冠死者的屍體。

紐約州擁有150年歷史的大型公墓，已緊急埋葬了大批新冠肺炎死者，各大醫院的停屍間也都被遺體擠爆，就連臨時的冷凍貨櫃車也都快放不下。當局下令在哈特島開挖大型墳場，透過媒體的空拍鏡頭直擊，囚犯和大型機具正忙個不停，參與哈特島計畫的人員表示，「我們一天最少埋11具屍體，多的話一天要埋24具屍體。」

哈特島被稱作「亡魂之島」，位在紐約東部布朗克斯區外海，是這個繁華城市中最人煙罕至之處，島上沒有任何對外橋梁，唯一的交通方式是渡輪，在過去一個世紀裡，當地埋葬了數百萬無名屍、嬰屍以及愛滋病死者，該處也曾是肺結核病患的聚居地。

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(中時電子報)