苗栗市公所考量疫情難測，即日起實施分區辦公，一部分人員移至建功社區活動中心辦公。（何冠嫻攝）

苗栗市公所因應新冠肺炎疫情，除在第一線櫃檯增設透明壓克力隔板，8日再升級防疫措施，實施各課室分區辦公，將人員分散至藝文中心、清潔隊、建功社區活動中心等場所，並請洽公民眾多體諒。

公所落實防疫措施，採單一出入口並測量體溫、手部消毒外，還裝設透明壓克力隔板，避免人員與民眾直接接觸，並將各課室辦公人員分為A、B組，規畫B組人員異地辦公，人事室、工務課、財行課的B組人員，移到公所3樓藝文中心；主計室、產發課的B組人員，移到公所3樓客家研習教室；公園路燈管理所、客家課的B組人員，移往清潔隊3樓會議室；民政課、社福課的B組人員，移往公所後方的建功社區活動中心。

苗栗市長邱鎮軍表示，苗栗市為零確診，但疫情難測，避免影響到業務進行，並配合中央政策，即日起實施分區辦公，持續至疫情趨緩，請洽公民眾多多體諒。

公所提醒，低收及中低收入戶業務、中低老人補助、18歲以下兒少／弱勢兒少補助、敬老愛心卡、長期照顧服務申請、獨居老人及愛心走失手鍊、育兒津貼、苗栗市生育津貼等業務，請到公所後方的建功活動中心洽詢。

(中時 )