因爆發新冠肺炎疫情而中止部署的航母、因向求援備忘錄外洩丟官的有為艦長、因砲火四射破口怒罵前艦長而辭職下台的代理海軍部長，這一切元素交織出美國海軍動盪不安的危機。

《政治》（Politico）新聞網7日的分析指出，除了「羅斯福」號（USS Theodore Roosevelt，CVN-71）航母因新冠肺炎引發的爭議外，近幾個月來，美國海軍歷經了大大小小的危機。如前海軍部長因海豹部隊隊長割喉戰俘案，和美國總統川普鬧翻而下台，原定接任美國海軍軍令部長的莫蘭（Bill Moran）因和前部屬的不當關係，加上受到數名女性性騷擾指控而選擇退役。

分析指出，如今代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）在新冠疫情大流行，海軍遭受衝擊時辭職走人，海軍高層換人如走馬燈，讓人質疑美國海軍的穩定，無論對美國的敵友，都留下了錯誤的印象。

美軍忙新冠疫情 陸趁良機南海固權
艦長「不走運」被拔官 川普要介入
轟艦長笨蛋 美海軍部長被逼辭職終致歉
大嘴能沉船 美海軍部長痛批艦長
圍剿解職令 民眾請願要美航母艦長復職
新冠疫情害的 羅斯福號航母艦長丟官
問題大了 美航母近3000人要下艦隔離
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(中時電子報)

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