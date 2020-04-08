因應新冠肺炎防疫期間社區整備需求，台中市政府市政會議通過提高社區修繕費用補助上限，自原本10萬元、15萬元至20萬元分，別提高至12萬元、17萬元與22萬元。都發局指出，增加的補助經費，可用於社區公共環境消毒與公共溝渠、管道等修繕項目，加強設施汰舊換新與維護環境。

都發局表示，為加強協助公寓大廈維護管理，鼓勵社區居民改善居住環境品質，市政會議通過「台中市公寓大廈共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助辦法」修正案；今年特別為該補助增加600萬元預算，並搭配補助辦法第6條修法作業，社區依規模每一級距提高2萬元的補助金額上限。

住宅處指出，社區只要取得建築物使用執照滿7年，且已依公寓大廈管理條例規定成立管理委員會或推選管理負責人，並向大廈所在區公所報備有案，即可每4年提送1 次申請。另該補助也可增加尚未成立管理組織的老舊公寓大廈，完成組織成立與報備的誘因，加強公寓大廈自主維護管理。

都發局強調，該項補助預計5月份正式上網公告，住宅處特別提醒，補助是針對社區已完成的修繕維護行為，須檢附4年內發票或收據正本進行申請；若施工前後照片無法辨識是否確實施工時，也須檢附施工中照片作為佐證，方能申請。

(中時 )