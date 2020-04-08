歐洲央行對歐元區財經首長表示，歐元區可能需要規模高達1.5兆歐元的財政措施，來應對新冠疫情所致的經濟危機。透過視訊歐元區財經首長召開會議，經過16個小時的討論於週三結束，但未能達成協議。與會官員稱，德國、荷蘭和其他北歐國家準備支持價值僅5,000億歐元的歐盟措施。

受疫情影響最嚴重的義大利和西班牙強烈地表示，有必要創建歐元債券，以緩解疫情衝擊造成歐洲經濟深度衰退，並為經濟復甦提供資金。

然而，荷蘭、德國和其他幾個國家反對債務共同化。這些國家認為，既然所有歐元區國家仍然可以在市場上獲得廉價資金，而且歐盟已經取消了對財政赤字的限制，現在就沒有必要創建歐元債券，況且這一過程將需要花費數年時間。

路透指出，對於此次歐元區財長的緊急會議，人們需要重點關注以下幾項措施：

第一個措施是，從歐元區救助基金中拿出至多相當於一國GDP 2%的備用信貸額度，總計2400億歐元。他們將以關注健康問題的最低限度條件來緩解義大利的擔憂，義大利可能將被告知要實施何種宏觀經濟改革。

第二項措施是向歐洲投資銀行(European Investment Bank)提供250億歐元的額外擔保，使其能夠在已經在進行的400億歐元貸款的基礎上再增加2000億歐元的貸款。

第三項措施是支持歐盟委員會(European Commission)的計劃，即在歐盟27國政府提供250億歐元擔保的情況下，在市場上籌集1000億歐元資金，以補貼工人工資，這樣公司就可以削減員工的工作時間，而不用解雇他們。

最後，歐元區財長們可能會支持歐盟委員會和荷蘭提出的一項計劃，即建立一個緊急支持基金，向醫療用品和醫療保健發放撥款，金額可能達到200億歐元左右。

歐元區財長們可能還會注意到法國的一項提議，即建立一個歐盟團結基金，為長期復甦措施提供資金，該基金規模可能達數千億歐元，由聯合借款提供資金。

雖然該計劃在考慮範圍內，但不太可能獲得廣泛支持。因為，對於荷蘭和德國領導的陣營來說，訴諸債務共同化是一條難以逾越的紅線。

(中時電子報)