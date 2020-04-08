民眾調解區已增設防護透明隔版。（板橋區公所提供）

新北市板橋區為全國最大區，人口數近56萬人，新冠肺炎疫情期間，板橋區公所配合新北市政府積極進行整備與防疫措施，並於調解委員會大樓預先規畫為公所第二應變中心及第二辦公室，讓公所運作持續不間斷。

板橋區公所指出，板橋調解委員會現址係2018年6月26日搬遷，本次因應疫情需要，自2月起除本所大樓外，調解委員會也是嚴格控管大門進出，並每日調派同仁檢測額溫，並提供酒精供民眾乾洗手，目前若額溫異常或未戴口罩者，均委婉告知禁止入內，報到處及辦公桌打造防護隔板等防疫作為，讓調解民眾可以安心調解。

板橋區長林耀長表示，當初規畫辦公設備時其會議室網路及設備均與市府互通，今（8）日第二應變中心測試與市府防災應變會議視訊等各項功能均順暢，設備線路正常；此外也規畫5間調解室，利用現有辦公桌椅做為第二辦公室，可容納30位員工在此辦公，讓同仁分開辦公減少互相感染風險，以利後續疫情更為嚴峻時，公所可以持續運作為民服務。

(中時 )