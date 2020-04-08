台灣口罩產量持續創新高，經濟部長沈榮津8日出席立法院經濟委員會會後受訪表示，目前我國口罩日產量已經達到1,500萬片，依現有機器最大產能推估，極限能達到1,700萬片，而口罩原料都是MIT的熔噴不織布，台灣每日最大能供應到2,000萬片，原料端相當充足，剩餘的不織布原料規劃用在生產保護醫療人員的N95口罩，強調一定不會排擠到現有的口罩生產。

沈榮津指出，製造N95口罩所需的不織布數量是一般口罩的3至4倍，相當於生產一個N95就會減少4片一般醫療口罩，但現在正處於防疫關鍵期，經濟部會確保口罩能日產1,500萬片以上，在現有基礎下才會去談增加N95口罩。

經濟部官員說，目前國內能生產N95口罩的業者有4家，每日產能約為10萬到10.5萬片，而第一線醫療人員每日使用約3至4萬片，現在數量還足以支應，但為確保未來戰備存量，才會考慮要增產N95口罩備用。

經濟部官員透露，盤點國內口罩業者，有一家願意增加N95口罩產線，預計在本月底前會添購4台全新的N95口罩機，且未來正式投產後業者也願意成為口罩國家隊，未來每日新增的2萬片N95口罩，也會被徵用。

(工商 )