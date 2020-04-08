立隆電(2472)3月合併營收為6.9億元，較上月成長83%，為107年9月以後新高，由於醫療不斷電系統、PC及5G基站、電信網通設備需求強勁，目前訂單能見度已達第2季季底，立隆預估，第2季及上半年業績可望比去年同期好。

隨著大陸地區全面復工，大陸廠區產能稼動率提升，且5G基站、伺服器、醫療方面客戶積極拉貨，加上原先的訂單延後到3月出貨，帶動立隆3月合併營收躍升至6.9億元，月增83%，年成長6.48%，為107年9月以後新高，累計第1季合併營收為15.7億元，年減4.4%。

立隆表示，受封城影響，宅經濟、居家辦公、遠距學習和線上開會等成長快速，企業及個人對頻寬需求更高，電信網路成為優先投資的項目，大陸已開始加速5G基站佈建，相關配套設備需求龐大，立隆在電信產業深耕多年，已成為主要電信設備大廠的策略供應商，順利掌握5G快速成長的市場機會，由於5G基站、伺服器、醫療方面客戶積極拉貨，產品處於供不應求，目前訂單能見度達第2季季底，預估第2季及上半年業績可望比去年同期好，至於下半年，由於全球新冠肺炎疫情未止，下半年狀況仍待觀察。

(時報資訊)