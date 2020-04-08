和泰車(2207)今天召開線上法說會，雖疫情干擾全球經濟，和泰汽車對今年台灣車市維持45萬輛台預估不變。自家小型車預估銷售14.6萬台，市占率衝32.5%。

和泰車表示，汰舊換新補助政策，加上多個品牌持續推出新車為今年車市正面因素，但全球經濟看淡是負面因素；針對疫情對車市的衝擊，和泰車表示，目前進口車的供應並沒有受到影響，加上汰舊換新政策落日年，今年整體車市仍維持原本預估45萬輛目標不變。

和泰車發言人劉松山表示，2019年台灣汽車總市場登錄台數43.9萬台，和泰車在小型車銷售以14.1萬輛拿下32.3%的市占率，蟬聯18年銷售冠軍。展望2020年，預估市場規模將達45萬輛。自家小型車包括YOYOTA、LEXUS總銷售目標為14.6萬台，市占率衝32.5%。

第一季台灣車市表現方面，總掛牌數10萬4046台，較去年同期成長8.2%，其中，和泰車掛牌數3萬5550台，年增19.4%。

另外，和泰車今年進口高級車的總銷售目標為22000台，雖前陣子豐田(TOYOTA)原廠關閉5個工廠產線，但經和泰車與原廠協調，由於台灣銷售持續成長，豐田承諾將調配其他配額轉來台灣，原先配額不會受到影響。

和泰汽車今年持續推新車增進業績動能，代理的TOYOTA第一季導入新車Alphard，預計第二季有熱銷的Corolla Altis GR Sport性能車型上市，下半年將有Sienna大改款，以及全新的國產SUV登場等。

另外，和泰汽車集團今年營運重點包括擴大車聯網應用，加速全球化布局，將觸角延伸至大陸、東南亞、非洲及中東等地。

(時報資訊)