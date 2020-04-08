光學鏡頭廠-玉晶光(3406)3月合併營收為10.17億元，月增46.77%，儘管新冠肺炎疫情未止，玉晶光表示，目前客戶訂單穩定，尚未見到變化。
玉晶光在大陸廈門廠自2月10日復工後，復工率快速提升，加上客戶訂單需求相當穩定，3月合併營收回升到10.17億元，較上月增加46.77%，較去年同月增加118.38%，累計第1季合併營收為26.92億元，較去年同期增加142.07%。
受惠於蘋果iPhone 11熱賣，以及公司技術能力提升，良率大幅改善，帶動玉晶光2019年業績表現亮眼，2019年合併營收達120.45億元，創下歷年新高，營業毛利為56.54億元，合併毛利率為46.95%，年增8.2個百分點，稅後盈餘為25.22億元，創下歷年新高，每股盈餘為24.79元，公司董事會決議每股配息9元。
玉晶光表示，雖然新冠肺炎疫情未止，但目前客戶訂單穩定，並無任何變化。
(時報資訊)
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