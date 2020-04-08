新冠肺炎疫情延燒，但上週的清明連假仍有許多人出門遊玩，甚至出現景點塞爆的情況，中央流行疫情指揮中心7日已和交通部開過會，將和各縣市政府限制各風景區、遊樂區的人數，不過愛爬山的朋友不用擔心，入山人數不會縮減，僅有山屋、山莊住宿人數有縮減。

交通部常務次長祁文中8日上午表示，已和指揮中心開會，討論接下來的五一連假的相關草案，連假的7天前就會提供景點資訊給指揮中心，3天前確定資訊，定出警告點、行動點、管制點等。

指揮中心副指揮官陳宗彥也表示，有和經濟部、交通部、內政部一起開會，將對各地夜市、商圈、溝務中心、百貨公司、主題樂園、風景區、國家公園、寺廟等景點限制人數。

不過入山不會縮減人數，陳宗彥表示，現在有許多愛爬山的民眾，因山上空曠，不會有擁擠問題，因此除了山屋和山莊有做住宿的人數降低或減半，入山爬山的人數都不會做限制，且現在有許多百岳可一日單攻、當天上下山，不需住宿山屋。

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(中時電子報)