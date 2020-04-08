日前有民間團體非法傾到汙染物到河川，經台中市政府環境保護局調查，民眾在台中市南屯區與烏日區交界處麻園頭溪傾倒牛奶和放生魚；環保局強調，隨意排放汙染物，將違反《水汙染防治法》，依規可處3萬元以上300萬元以下罰鍰，請勿以身試法。

環保局指出，日前民眾在麻園頭溪放生數10隻鯰魚、鯽魚，並傾倒牛奶，由於水汙染源包含有機物質、無機物質、懸浮物質及原生物等3大物質，牛奶屬有機物，任意排放於河川中會造成河川水質汙染；可依《水汙染防治法》第30條第1項第2款規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

環保局長吳志超說，不同魚種的生存環境有異，如放生到不適合的環境，可能造成魚種死亡，或因放生魚種強勢，恐影響原物種的生存環境，嚴重將導致生態失衡，請民眾留意。

環保局強調，民眾如發現有違規汙染情事，可撥至市府24小時報案專線04-22291747、環保署免付費專線0800-066666，或撥打1999市民一碼通，市府將立即派員稽查並依法辦理，公私協力，一起維護環境品質。

(中時 )