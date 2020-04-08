財政部8日公布3月海關進出口貿易統計，單月出口金額達282.7億美元、年減0.6％，其中對大陸、香港出口受到大陸產線復工加速與遠端辦公、宅經濟需求等影響下，3月出口年增率3.4％，占總出口比重回升到超過4成。但反觀對歐、日、美等其他主要出口市場則全線下降，尤其對美出口終止連41個月正成長紀錄、年減3.1％。

財政部統計處處長蔡美娜表示，3月出口減幅優於原先預期，但出口動能的減弱一直到3月最後一周才較為明顯，顯示尚未完全反映歐美因疫情帶來的影響，觀察出口動能恐持續下降，4月將面對沉重壓力。但因為去年4月基期偏低等正負因素下，研判4月出口年增率可能介於-2.5％到0.5％之間。

此外，在主要出口貨類上的表現落差也相當大。其中電子零組呈現逆風高飛走勢，受到積體電路外銷持續活絡等推動下，3月單月出口達到108億美元、創下歷年單月新高紀錄。

但從其他面向來看，則有9大出口貨類於3月走黑，更有7類年減幅超過1成，包含如化學品、基本金屬及其製品、機械與塑橡膠及其製品。

(旺報 )