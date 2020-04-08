口罩實名制9日起放寬到成人14天可購買9片口罩，遭柯P酸假日就不用呼吸，新北市長侯友宜也建議應該14天可買10片口罩，行政院副院長陳其邁解釋，物流系統是3個1包，改成14天10片，物流跟販售系統都要重新調整。

口罩實名制9日起將放寬條件，成人14天可購買9片、兒童14天可買10片，但台北市長柯文哲提出質疑，認為口罩應該1天1片，反諷：「我假日就不用呼吸了？」新北市長侯友宜也認為，上班族和學生每周工作上課5天，建議口罩14天可以給10片。

陳其邁對此表示，口罩從原料、製造、生產、物流、再到販售都是環環相扣，因口罩是防疫物資，政府必須把每個環節都扣緊，政府販售口罩從最開始7天3片一直加到14天6片、再到現在的14天9片，物流系統都是3個1包，若改成14天10片，物流跟販售系統都要重新調整，需要花一點時間，會視疫情發展程度調整口罩生產跟配送。

(中時 )