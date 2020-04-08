事欣科（4916）3月合併營收5.81億元，年減13％、月增6％，營收連3月走高，第2季起將進入專案出貨旺季，歐美出貨遞延出貨狀況預估5月初改善。公司表示，短期雖有疫情干擾，但會盡力將訂單按原計畫出貨，並將針對即時疫情變化調配全球產能及庫存。

事欣科業績穩步增溫，3月合併營收5.81億元，連三月走揚，續創今年新高，累計首季合併營收15.97億元，較去年同期減少8％。不過，由於第2季起進入專案出貨旺季，國防、航太及零售自助服務機台等持續生產，有助業績恢復成長力道。

受到疫情影響，部份美國公司在防疫需求下，導致拉貨動能暫時放緩，事欣科預期，短時間雖然會有出貨遞延狀況，但估計5月初就能獲得改善，公司內部也將針對即時疫情變化，調配全球產能及庫存，期望將專案訂單照原計畫出貨。

此外，事欣科位於美、墨廠區目前皆配合政府防疫政策，各廠區已實施各項防疫措施，包括員工及訪客自主健康管理、員工用餐管制、廠區進行全面消毒、強化防疫知識宣導等，公司並已成功緊急調配數千醫療用口罩供員工防疫使用，維持正常營運。

法人認為，隨著近期全球疫情逐漸獲得控制，且進入2、3季出貨高峰，博弈、航太、醫療、國防等專案持續貢獻營收，事欣科本業營運可望受惠旺季挹注，旗下恩德、總格在自動化領域互補效益顯現，並抓緊無人化防疫商機設備客製化需求，集團表現有機會逐季向上。

(工商 )