藝人陳薇是模特兒出身，在時尚圈小有名氣，去年8月與德翔海運少東陳劭翔登記結婚，8日她上《女人我最大》表示疫情間減少約5到6場的品牌出席活動，現在也降低和朋友聚會的次數並且暫緩到健身房運動的計畫，專心待在家學習烹飪，她開心說：「老公還誇獎我是天才型廚師。」原本安排4月要去印尼小島度假也因疫情取消，機票延期使用。

她表示老公工作關係時常在出差和應酬上，現在變得有更多時間待在家培養夫妻感情，「新婚尚無太多摩擦，再加上交往6年，個性其實都很了解。」夫妻倆都非常喜歡小孩，她也有定期做基本健康檢查，「畢竟不年輕都35歲了，一切就都順其自然，沒有避孕。」她在家中排行老大，自幼就渴望有哥哥保護妹妹的感覺，「因此第一胎就會希望是男生，能夠去照顧妹妹。」

婚後她認為最大的改變是早上七點起床替老公做早餐，「一開始覺得很痛苦，現在養成早起習慣後，隔天不敢再熬夜，算是因禍得福。」

(中時 )