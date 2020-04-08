獅潭鄉仙山靈洞宮將在台3線與124縣道交會口，新建1座門樓，外觀呈現傳統廟宇的建築樣貌。（巫靜婷攝）

獅潭鄉仙山靈洞宮門樓新建工程預計今年底完工。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉仙山靈洞宮斥資2400萬元要在台3線往仙山入口處，新建1座高約16米的廟宇意象門樓，上頭除了有獅潭鄉及靈洞宮、協靈宮字樣，還復刻莊嚴的雕刻技法，盼成為獅潭新地標，不過由於建材多來自大陸，受疫情及天氣影響工期延宕，主委王新維表示，希望最快能趕在年底前完工。

獅潭仙山靈洞宮去年底委由苗栗縣政府文化觀光局，發包執行「獅潭鄉仙山靈洞宮門樓新建工程」，要在台3線與124縣道的交會口新建1座門樓，凸顯地方景點與特色信仰文化，建築外觀符合廟宇形象，透過雕刻技法呈現傳統廟宇的建築樣貌，總高約5層樓。

靈洞宮主委王新維指出，門樓採用鋼骨結構，搭配青斗石素材建置，廠商老早就開始訂貨，不過受到疫情及施工天氣的影響，山區只要稍有雨勢就無法動工，因此表定今年12月底完工，可能會延至明年農曆年前；為方便傳遞地方消息，門樓設計也規畫了電視牆及LED燈箱。

靈洞宮、協靈宮位於仙山半山腰，平時香火鼎盛，信眾參拜靈洞宮後，常循著一旁階梯登上協靈宮，祈求九天玄女娘娘賜仙水保平安，因可免費取用山泉水而聲名大噪，吸引許多遊客慕名而來，鄉長謝春梅表示，從獅潭前往仙山必經新店村，經過多年老街再造計畫，期盼新門樓能帶動老街周邊商機。

(中時 )