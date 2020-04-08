於3月完美收官的人氣韓劇《梨泰院Class》由朴敘俊和金多美主演，一路廣受熱烈討論。但日前有網友發現，戲劇中「長家餐飲集團」的LOGO與台灣某鍋物品牌LOGO幾乎相似，有抄襲嫌疑。對此，原創台灣設計師涂閔翔也傻眼「我有沒有看錯？」

設計師涂閔翔創立的設計公司「涂設計」2017年為「牧荷精緻鍋物」設計LOGO，以山形代表「大自然所賦予的天然食材」。然而涂閔翔看到《梨泰院Class》劇中的LOGO大感驚訝「我有沒有看錯？當紅韓劇《梨泰院Class》影片中。出現很像我公司設計的Logo作品......。」

對此，韓國媒體也已有相關新聞討論此事件，許多網友紛紛在臉書貼文底下留言，支持涂閔翔跨國提告，捍衛智慧財產權「抄得好徹底～但細看細節做了很多小變化」、「完全一樣，直接寫警告信到電視台」、「山水紋路完全一個樣子」、「果然是長家欠人告」、「根本一樣啊！趕快尋求法律諮詢」。

由朴敘俊、金多美主演的韓劇《梨泰院Class》廣受熱烈討論。（圖／翻攝自網路）

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涂閔翔看到《梨泰院Class》劇中LOGO如此相似自己曾經的設計，感到相當震驚。（圖／翻攝自涂閔翔臉書）

(中時電子報)