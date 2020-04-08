新冠肺炎疫情持續蔓延，疫情首先爆發地的大陸武漢在今（8）日解除封城，仍滯留武漢的台胞如何返台？疫情中心指揮官陳時中表示，由於滯武漢台人都依然有進行註記管制，因此無法自行回台。對此，引發歧視疑慮，桃園市議員王浩宇立即「順時中」護航，但網友反諷「話都給你講就飽了」。

王浩宇在臉書表示，「武漢包機當初集中檢疫，是因為當時疫情集中在同一個城市，從中國其他城市回來的民眾，也只是居家隔離14天。

現在疫情已經是全球性問題，政府沒有能量全部集中檢疫，所以包含歐美國家回來的人全部都必須在家裡隔離檢疫14天，還比當初武漢人多7天自主健康管理。」

王浩宇強調，「這不是所謂的差別待遇，而是政府因應各時期不同狀況去做處理。」

不過，網友表示：「話都給你講就飽了，今日的紐約有比當初武漢安全？當初整機包機回來全部集中隔離只有一診，現在紐約回來就自主管理，還有一堆吞了退燒藥就硬闖的」、「數據會說話，到底是武漢危險還是歐美，不過也不怪浩宇你，畢竟加入了民進黨，總不能當豬隊友扯後腿對吧？」、「真的很扯，他的言論跟一堆紅嘴一樣，都在刻意誤導民眾，說中國回來的全部都集中檢疫，明明就是武漢包機才需要，為什麼要這樣騙？」。

(旺報 )