新冠肺炎重創世界各地，美國確診人數飆升，NBA球星和演藝圈藝人也都陸續確診，美國主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）受疫情影響，她所主持的脫口秀就改成在家錄節目，不過艾倫狄珍妮卻形容在家隔離像坐牢，她此話一出也挨批失言。

艾倫狄珍妮在節目中提到隔離，她笑稱跟坐牢沒兩樣，並指自己身上的衣服已經連穿10天，原想自我解嘲的艾倫，把自己的豪宅比喻成監獄，未料此話一出卻引發負評，艾倫遭指不知足，意外惹眾怒。

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(中時電子報)

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