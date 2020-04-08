雲林縣北港朝天宮列警示點發酵，北港鎮公所加強校園消毒工作。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮公所因應北港朝天宮被列為警示景點，8日加強朝天宮周邊與全鎮學校消毒工作，強調目前朝天宮人潮已減少許多，但仍不敢掉以輕心；另外，鎮內有不少學生住在朝天宮附近，所以同時加強校園消毒工作，避免出現校園防疫破口。

北港鎮公所8日起進行全鎮13所各級學校消毒工作，一大早由北港鎮長蕭永義帶領消毒人員分成3組，到校園以消毒水噴灑公共空間，教室與辦公室則請校方用漂白水自行消毒，師生們都很配合，全體動員一起加強防疫措施。

蕭永義表示，北港朝天宮被列為警示景點後，這1、2天僅有零星遊客與進香團來參拜，與之前清明連續假期每天上萬人潮相比，可說是天壤之別，但為了配合政府防疫措施，公所還是會持續到朝天宮周邊噴灑消毒水。

由於許多學生住家就在朝天宮附近，連續假期學生難免會在朝天宮周邊活動，因此鎮公所也針對校園加強消毒，同時請校方確實量測學生體溫、勸導戴口罩上課、調查連假旅遊史，若發現學生不適立即送醫檢測，藉此減少校園暴發群聚感染機率。

蕭永義指出，北港鎮因朝天宮被列為警示景點，讓許多鎮民神經緊繃，大家盡量減少出門，鎮內餐飲、糕餅業大受影響，公園、圖書館、游泳池、體育館進出人數也大幅減少，但為了確保鎮民安全，公所仍持續每星期進行2次的公共場所消毒，減輕鎮民對疫情的焦慮。

(中時 )