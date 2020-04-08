台南新化虎頭埤風景區採實名制入園，還要量額溫、戴口罩。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

台南新化虎頭埤風景區4日被中央流行疫情指揮中心發布國家級警報，遊客大減，即使園方採實名制入園，要量額溫、戴口罩，台南市環保局也立刻派人去消毒，連假結束後兩個營業日，扣除清晨6點半前免費入園晨運的民眾，每日購票入園人數跌破百人，非常冷清。

五一連假即將到來，政府擬訂各種辦法避免出遊群聚感染，其中之一為停車場管制減少風景區人潮，民眾質疑各風景區場域條件不同，標準要因地制宜。

以最近被中央流行疫情指揮中心點名的警報熱點虎頭埤風景區為例，園區面積廣達100公頃，可停車數達上千輛，更遑論許多遊客喜歡把車停在區外免費停車區再步行進入，即使車輛數未破限制，遊客也可能超過4日發送警報時的人數，管控還是需要考慮到景點的環境與空間。

為避免連假期間台南景點人潮密集不利防疫，台南市長黃偉哲要求落實監測，市府評估以智慧偵測系統對風景區遊客流量控管及警示，並以虎頭埤風景區為示範點，台南市觀旅局也正在尋找適合的軟硬體，在5月1日正式上路前加緊測試。

不過，虎頭埤風景區管理所主任陳宏田表示，以前周一至周五非例假日入園人數每日平均有上千人，許多遊客選擇到此出遊曬陽光抗疫，環湖健行、騎自行車或踩腳踏船。自從4日被中央疫情警報點名，遊客數一落千丈。

清明連假過後的第一個平常日周一，虎頭埤風景區入園人數降到434人，扣除清晨6點半前免費入園晨運的民眾，購票入園人數87人；周二入園人數更降到288人，實際購票人數86人；在各企業公司學校要求去過國家級警報景點須居家辦公後，入園人數只會更低。

虎頭埤風景區員工編制內有17人，加上外包的保全、救生人員、清潔人員，工作人員有20多人，7日入園的86名遊客，不僅有20多工作人員服務，還獨享近百公頃山光水色名景。再這樣下去，這好山好水，適合散步踏青、郊遊露營的好地方，被國家級警報標籤化後，要再吸引遊客造訪，恐怕還需要很大的努力。

(中時 )