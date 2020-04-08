新冠肺炎疫情加劇，政院針對防疫紓困條例提出修正草案，將原先600億預算，再追加1500億，全案送立院後，因疫情嚴峻，昨天朝野協商時均同意於本周五逕付二讀，並省去1個月的冷凍期，直接在下周一進行朝野協商，預料最快隔天就能提交院會完成三讀。

值得注意的是，由於政院迄今未明確說明為何此次追加的預算是1500億，因此，今協商過程中，在國民黨、民眾黨及時代力量要求下，政院也應在下周一針對草案進行實質協商前，將先前已編列的600億執行情形，及此次追加預算的預估方向提出書面報告，以供修法參考。

行政院於2月底提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，並編列600億銀彈投入防疫紓困，經立院三讀通過後，於3月18日由總統公告並施行。儘管事隔不到1個月，但隨疫情蔓延，政院日前進一步提出修正草案，額外追加1500億，若再加上各部會利用年度預算進行「移緩濟急」與基金1400億、融資貸款7000億，總金額達1兆500億，全案送立院審查後，昨由立法院長游錫堃召集各黨團進行協商。

民進黨立院黨團總召柯建銘表示，隨疫情每天都在擴大，此次追加1500億預算的修正草案希望能排除1月的協商期，直接在下周一進行朝野協商，並列入週二立法院會的討論事項完成三讀，「如果協商沒結論，當天就表決處理」。

在野黨對修法時程大致並無歧見，但國民黨團總召林為洲指出，第一期600億施行迄今不到1個月，現在就要追加1500億，政院有必要針對紓困項目做出書面報告，從大方向說明為何要編這筆預算。黨籍立委翁重鈞也說，先前政院提出的600億預算，老實說大家都看不出來是怎麼算出來，這次要追加，當然要說明總金額是怎麼算出來。

民眾黨立委高虹安認為，這不是在責怪第一期預算編得太少或是掛一漏萬，而是立法院必須了解政院對疫情的預測是否精準？對產業衝擊的盤點是否正確？畢竟，政院當初編600億時拍胸脯保證絕對夠，結果現在證明有問題，如今要追加預算，當然有必要對預算提出細部說明。

時代力量立委邱顯智也提到，把防疫條例盡可能周延修正，讓民眾有可預測性，假使之後要提起行政救濟，行政機關也有比較充分的依據。

對此，列席協商的主計處長朱澤明強調，依條例規定是施行3個月後再提出面報告，「我們會遵照規定」。言下之意，就是下周協商前，暫不會提出預算執行說明。柯建銘也強調，600億預算通過到今天還不到20天，在野黨就說要看績效，「這題目不要再談了好不好？這二十天不可能有什麼結果，這一題不要討論了。」

但國民黨立委蔣萬安強調，若把疫情比喻成颱風，或許當下很難預估災情有多大，但這個颱風到底是輕颱、中颱，還是強烈颱風，若不盡可能預測，又怎能做出合乎災情的因應辦法？

因此，在各在野黨堅持下，立法院長游錫堃做出協商結論表示，各黨團同意政院提出的修正草案，及國民黨版的修正草案，均納入本周五院會報告事項、逕付二讀，並於下周一進行協商。同時，政院在下周一協商前，應將追加預算的預估及第1期執行情形提出書面。

至於何時完成三讀，儘管未納入協商結論，但各黨團均有共識，若協商順利，預計下周二院會就能完成修法。

(中時 )