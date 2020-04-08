首爾江南區1家娛樂場所從業人員確診感染新型冠狀病毒後，首爾市8日下令，所有娛樂場所一律暫停營業。

首爾市市長樸元淳當日在例行記者會上表示，他根據《傳染病預防及管理法》行使市長許可權，決定從當天起到中央政府規定的社交距離嚴守期最後1日4月19日，禁止首爾市所有娛樂場所民眾大規模聚集，意即責令這些場所暫停營業。

樸元淳表示，雖然市政府曾建議市內2146家夜店、酒吧等娛樂場所暫停營業，但仍有422家還在營業。由於這些場地人員密集，難以遵守防控指南，所以下達禁止聚集的行政命令。目前，上述娛樂場所確診病例所接觸人員為118人，已針對所有人採取隔離措施和病毒檢測，其中有18人的結果呈陰性。

樸元淳強調，部分年輕人一定要自我克制勿要作出有損集體安全的行為。江南區娛樂場所出現確診病例也加劇了人們對發生集體感染的擔憂。

南韓男團Supernova（原名超新星）成員允鶴（鄭允鶴）1日確診感染新冠病毒，與其有過接觸的1名娛樂場所從業女性和該女性的室友前1天接連被確診。

(中時 )