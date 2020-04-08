防疫直播PART2！「型男歐巴」交通局長葉昭甫（右）唱法文歌教洗手超萌，萌樣引發粉絲尖叫！（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

因應新冠肺炎疫情，台中市政府衛生局全國首創於官方臉書《健康就是讚》推出《我的保健室：曾醫師聊聊日》直播活動！上週三首播後獲得熱烈迴響，8日再邀請「型男歐巴」交通局長葉昭甫分享不同運輸工具防疫措施，還順應粉絲要求邊唱法文歌、邊教洗手方式「內外夾弓大立腕」，萌樣引發粉絲尖叫！

葉昭甫說，行人出門記得洗手、戴口罩，儘量少到密閉空間，若一定得去也要戴口罩、保持安全距離；騎家裡腳踏車出門的民眾應注意車輛及手部清潔，台中iBike的站點、手把、座椅都會清潔，請民眾放心；針對自行開車民眾，記得使用酒精消毒車輛內部時要通風避免危險。

葉昭甫指出，民眾若搭公車、計程車或其他大眾運輸時一定要戴口罩，將先柔性勸導，勸導不聽則罰3000元至1萬5000元，在車上少交談並遵守禁止飲食的規定。

兩位局長於直播活動上，耐心一一回應民眾問題，有人問到「搭大眾運輸戴布口罩可以嗎？」，衛生局長曾梓展醫師回答，戴布口罩、活性碳口罩、醫用口罩、N95口罩都可以；「誰可以搭中市防疫計程車？」，曾醫師說，防疫計程車提供台中居家檢疫及居家隔離者自指定地點至醫療院所或檢疫地點交通接送服務。

粉絲要求曾經留法的葉昭甫教大家戴口罩的法文，並邊唱法文歌邊教洗手口訣；為不讓粉絲失望，暖男葉昭甫順應要求，與曾梓展醫師一起唱著法文歌，同時表演「內外夾弓大立腕」洗手舞，連現場工作人員也被逗得哈哈大笑，氣氛歡樂、「笑」果十足。

衛生局指出，《我的保健室：曾醫師聊聊日》直播活動配合不同防疫主題，由局長化身曾醫師，邀請市府各局處首長、醫事人員公協會、區管指揮官等專業人士，即時回應民眾防疫生活問題，每週三中午時段播出。

每週二直播預告當週主題與隔日直播時間，民眾可留言提出防疫生活相關問題，週三中午曾局長將直播解答，歡迎市民朋友追蹤衛生局官方臉書《健康就是讚》( https：／／pse.is／R3X33 )，即時獲得最新防疫資訊。

(中時 )