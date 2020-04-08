因應新冠肺炎疫情，台中市政府衛生局全國首創於官方臉書「健康就是讚」推出「我的保健室：曾醫師聊聊日」直播活動，上周三首播後獲得熱烈迴響，8日再邀請市府「型男歐巴」交通局長葉昭甫分享不同運輸工具的防疫措施，還順應粉絲要求邊唱法文歌邊教洗手方式「內外夾弓大立腕」，並與最專業的「曾醫師」衛生局長曾梓展共同回應民眾各種大小防疫問題。

葉昭甫在直播上表示，行人出門記得洗手、戴口罩，儘量少到密閉空間，若一定得去也要戴口罩、保持安全距離；他也說，民眾若搭公車、計程車或其他大眾運輸時一定要戴口罩，將先柔性勸導，勸導不聽則罰3000至1萬5000元，也請大家在車上少交談並遵守禁止飲食的規定。

在直播活動上，兩位局長一一耐心回應民眾問題，有人問到「搭大眾運輸戴布口罩可以嗎？」，曾醫師回答，戴布口罩、活性碳口罩、醫用口罩、N95口罩都可以。

還有粉絲要求曾經留法的葉昭甫教大家戴口罩的法文，並邊唱法文歌邊教洗手口訣，為不讓粉絲失望，葉昭甫順應要求，與曾醫師一起唱著法文歌，同時表演「內外夾弓大立腕」洗手舞，連現場工作人員也被逗得哈哈大笑，氣氛歡樂、「笑」果十足。

「我的保健室：曾醫師聊聊日」直播活動配合不同防疫主題，由衛生局曾梓展化身曾醫師，邀請市府各局處首長、醫事人員公協會、區管指揮官等專業人士，即時回應民眾防疫生活問題，每週三中午時段播出。每週二直播預告當週主題與隔日直播時間，民眾可留言提出防疫生活相關問題，週三中午曾局長將直播解答，歡迎市民朋友追蹤衛生局官方臉書《健康就是讚》即時獲得最新防疫資訊。

(中時 )