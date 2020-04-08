新冠肺炎疫情延燒，台南市政府農業局盤點農村再生成果，挑選農村社區特色產品，推出防疫好物組，搭上現在正風行的宅經濟潮流，提供消費者在線上選購，待在家裡就能吃到優質的農特產品，健康又安心。

農業局經過篩選後，挑選出稻荷咖工作坊、柳營區果毅社區、佳里區漳洲社區、山上區玉峯社區、大內區石子瀨社區及新化區礁坑社區等6個在地農村社區產品，均通過373項農藥檢驗，品質掛保證。

稻荷咖工作坊整合172線沿路農村社區，在白河區設立產品直賣所，販售白河在地生產的蓮藕粉，含有豐富鐵質、大量的纖維、維生素C等營養素的蓮藕粉，銷量不錯，防疫好物組還有其他社區產品，訂購可洽稻荷咖直賣所（06）6816689；柳營區果毅社區則以草菇產業聞名，製作出草菇乾及草菇脆片等多種農特產品，還有鳳梨、檸檬、龍眼等果乾，產品資訊可到「果毅社區發展協會」臉書專頁查詢。

佳里區漳洲社區則有鹿肉乾、鹿茸酒，還有香酥黑豆、黑豆茶包、紅藜千層酥等，是泡茶聊天的好伴手，可上臉書專頁「農情漳洲一鹿有禮」搜尋相關資訊；山上區玉峯社區則用火龍果花製成酵素，研發出酵素Q梅、酵素蜜棗、椰糖酵素等商品，相關產品資訊可上「南農電鋪」網站選購。

大內區石子瀨社區以酪梨仔製作拌麵，並推出川味椒麻、芝麻、古早味肉燥、南洋咖哩、蒙古串燒、養生清香及湯麵等多種口味，還有酪梨籽蛋捲、酪梨籽茶等商品，可上網搜尋「酪梨文創坊購物網」。

新化區礁坑社區積極發展橄欖產業，加工商品如橄情露、橄心醋、橄心茶包、橄情果、橄欖活力飲等，臉書專頁「綠鑽石故鄉」、「礁坑社區發展協會」都有相關資訊可參考。

(中時 )