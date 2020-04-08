雲林縣北港鎮因外來遊客眾多，連鎖餐飲星巴克、肯德基去年決定在北港鎮設店，目前已完成建築硬體工程，卻因疫情影響將延後開幕，北港鎮公所表示2家知名連鎖餐飲來展店，對地方發展有極大幫助，將全力協助盡早開幕，活絡地方經濟。

北港鎮因北港朝天宮媽祖廟香火鼎盛，每年有6、700萬人次進香遊客，加上水林、口湖、元長、六腳等臨近鄉鎮民眾習慣到北港消費，陸續吸引家樂福、秀泰影城等知名連鎖店進駐，去年連鎖餐飲星巴克、肯德基也展開設店工作。

北港鎮長蕭永義表示，目前星巴克、肯德基的建築物本體已完成興建，新穎亮眼的外觀讓鎮民們紛紛詢問何時營業，據了解，2業者原本預計今年5、6月開幕，但受到疫情影響，可能延至今年底，確切時間仍需視疫情何時減緩才能明朗化。

星巴克、肯德基設店地點位於家樂福賣場、秀泰影城對面，加上周邊有北港糖廠，以及規畫中的北港客運轉運站，形成朝天宮以外的新商圈，可有效帶動地方商業發展，因此鎮民都很期待疫情趕快退散，2業者盡早開幕營運。

北港鎮公所指出，北港鎮近年來積極爭取經費進行地方建設，除打造新商圈，還有北港溪魅力河段計畫、北港滯洪池，希望創造更多特色商圈與景點，藉此留住北港朝天宮每年6、700萬人次遊客夜宿消費，促進地方整體發展。

(中時 )