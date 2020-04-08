面對新冠肺炎疫情持續衝擊全美，美國確診病例也在美東時間8日正式突破40萬起，對此，鴻海科技集團與全球醫療器材公司美商美敦力（Medtronic）共同合作研發呼吸器，預計在美國威斯康辛州由富士康生產。不過，專門生產電子消費性產品的富士康，為何會生產呼吸器，美敦力執行長給出答案。

據CNBC報導，美敦力執行長Omar Ishr受訪指出，將與鴻海集團合作，全力生產呼吸器，於威州的工廠合作生產型號PB-560呼吸器。就在先前，電動車大廠特斯拉（Tesla）也宣布合作，生產型號PB-980的相關產品。

Omar Ishrak表示，直至4月底，每周可以400台呼吸器，5月底前產能可望提升至700台，6月底至1,000台。

美國總統川普3 月底啟動《國防生產法》（Defense Production Act），指示福通用汽車、特斯拉等車廠也要開始調整生產線製造美國醫療體系急需的呼吸器，但為何各大車廠能迅速調整腳步，投入生產行列？

據TechCrunch 報導，車廠能生產呼吸器主要因素，就是汽車零組件供應無虞，但某些零組件供應不足時，就將資源投入與大部分零組件重疊的呼吸器，就是維持企業業績的好辦法。

至於富士康為何也能投入生產呼吸器，先前鴻海集團與裕隆簽署協議合資共155.76億元設立公司，作為拓展電動車市場的第一步，鴻海出資獲得51%股權，裕隆開放華創車電技術平台作價，取得49%股權，預計上半年開始運作，2021年有望推出產品，2022年開始投產。但在新冠肺炎疫情爆發後，合資公司預計延至第2季，但無礙電動車發展。

(中時電子報)