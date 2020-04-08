警方提醒民眾求職應小心，勿遭利用淪為詐騙車手。（基隆市警局提供／許家寧基隆傳真）

清明連假期間11大國家級警報景點爆滿，陸續有企業公司要求員工在家辦公，有南部一名女子應徵基隆一處科技公司，誤信北部疫情嚴峻，防疫期間只需在外工作，並幫公司收取50萬元貨款，直到她察覺有異報警，才知誤觸求職陷阱，險些成為詐騙車手。

基隆市警方表示，近日1名南部女子，於在地臉書的徵才社團得知有業務助理工作機會，於是私訊應徵工作，對方先偽稱為某間科技股份有限公司人員，該女經Google查詢該家確實為政府合法立案之公司，雙方相談甚歡，並順利錄取。

對方以私訊聯繫員工稱，「因防疫期間，公司採居家上班方式，不必進入辦公室工作。」請該女前往基隆車站附近連鎖咖啡廳向廠商收取50萬元貨款，並可從中取出1萬元作為車資與零用金，餘款再前往台中市某處交付公司會計人員。

該女遠赴基隆準備取款，但在車上越想越可疑，於是撥打165防詐騙專線，警方得知來龍去脈後，立即提醒「妳被騙了！」強調詐騙集團會以詐騙或利誘方式，利用許多不知情求職者取款，若依循對方指令行動，恐淪為詐騙車手。

基隆市刑警大隊表示，隨疫情升溫，許多公司行號採行居家辦公以有效防疫，讓詐騙集團有可趁之機，提醒民眾求職應透過各地就業服務站或人力銀行網站，來路不明的交友網站或社群團體，遇有優渥條件應提高警覺，以免踏入求職詐騙陷阱。

(中時 )