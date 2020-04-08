麗豐-ky（4137）隨著主營通路「克麗緹娜」加盟店已超過六成恢復下單，營運逐步加溫，自結3月合併營收2.94億元，月增135.12％；預期因「克麗緹娜」加盟店、「雅樸麗德」醫美診所、「RnD美甲美睫」已陸續恢復營運，加上「新美力」電商通路效益發威，第二季營運有望撥雲見日。

去年EPS以18.02元寫新高的麗豐，擬配發13元每股現金股利，以8日收盤價178.5元計算，現金殖利率高達7.28％。由於受新冠肺炎疫情影響，該股先前股價曾來到145.5元的兩年新低價位，因此，董事會實施庫藏股，自3/13～5/12期間買回1,000張自家股票了員工，買回區間價格為150至262元間。

麗豐表示，該公司在新冠肺炎疫情爆發後，即積極加大「新美力」電商通路業務推動和產品促銷活動，3月中將克麗緹娜各系列的美容護膚保養品於「克麗緹娜線上精品館」正式完整上架開賣，作為加盟店實體通路無法開店營運的強力備援，再搭配公司透過直播互動、文章分享及一系列的超值活動，傳遞基礎美容保養的專業知識，同時吸引既有消費者回購及潛在消費者的購物慾望，效益逐漸展開，「新美力」電商通路的3月營收較上月成長超過一倍，是帶動單月營收逐步回溫的重要關鍵。

目前公司也研擬各項因應疫情的舉措，包括：商品促銷、抗疫產品開發、線上培訓、店家特別支持等各種方案，不畏疫情的嚴峻，3月份在大陸仍維持展店淨增加的成果，目前「克麗緹娜」全球共達4,822家加盟店，內部期望全球疫情能盡快獲得更好的控制，對於第二季各店家陸續穩定的恢復營運亦表信心。

(工商 )