上市營建股達麗（6177）去年在「全民萬歲」完工交屋衝鋒陷陣下，繳交出一張亮眼的成績單，營收66.27億元，激增3.56倍，淨利歸屬母公司業主9.22億元，EPS達3.59元。8日召開董事會決議，擬配發2019年度股利，每股配息2元、配股1元，總計達3元，優於前一年度的1元；依今天收盤價26.2元計，殖利率達11.45％，躋身高殖利率概念股之列。

達麗去年大豐收，受惠高雄總銷58億元的「全民萬歲」完工交屋，使得全年營收和獲利一舉飆高。

據會計師核閱後財報，全年營收達66.27億元，突破歷史新高，營業毛利17.73億元，毛利率26.75％，營業淨利11.27億元，營益率17％，稅前盈餘9.66億元，本期淨利9.09億元，淨利歸屬母公司業主9.22億元，年增率18.48倍之譜，EPS達3.59元。

達麗也訂於6月11日股東會，除承認去年財報，配息2元、配股1元股利配發外，也將在會中討論辦理盈餘轉增資發行新股事宜。

(工商 )