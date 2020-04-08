輔仁大學附設醫院醫護人員收到林志玲捐贈的補品相當開心。（輔大醫院提供）

輔仁大學附設醫院醫護人員收到林志玲捐贈的補品相當開心。（輔大醫院提供）

輔仁大學附設醫院醫護人員收到林志玲捐贈的補品相當開心。（輔大醫院提供）

第一名模林志玲婚後與老公AKIRA在日本生活，面對新冠肺炎疫情提升，她近日不僅錄製洗手教學影片，8日更捐贈補品希望為第一線的防疫團隊補充體力。輔仁大學附設醫院表示，上週接到「志玲姊姊慈善基金會」聯繫，表明想贈予1000瓶滴雞精為醫護人員加油打氣，相當感動。林志玲更附上親筆卡片，「感謝您的無畏無懼，今天讓志玲姊姊守護您，別忘記喝水，補充營養，充足睡眠，照顧自己喔！志玲姊姊敬上。」

輔大醫院院長王水深表示，志玲姊姊裡外一致、善良美麗，一直以來默默地照顧在輔大醫院接受早療的孩子們，不僅由基金會捐款支援早療中心，更曾親自到院陪伴關懷。各界愛心也是，近年來台灣逢天災時，都有民眾默默行善。非常感謝外界對輔大醫院守護病人的用心與耐心，適時地送來溫暖餽贈與親切問候，大家一起加油，戰勝病毒，健康快樂。

林志玲的父親林繁男是輔仁大學校友，以及有認識的醫療人員牽線，加上林志玲長期關注遲緩兒的醫療與教育需求，她在2018年決定捐款500萬元在輔大醫院成立「志玲姊姊兒童發展評估中心」，為當地提供更完善的早期療育及評估服務。去年12月聖誕前夕，林志玲也特地抽空，到中心報聖誕佳音，並與早療孩童互動復健，一起玩遊戲，贈送聖誕禮物。

(中時 )