調查局資安站主任張尤仁(陳志賢攝)

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，疫情假訊息也趁勢攻擊，意圖影響台灣防疫工作，調查局長呂文忠8日表示境外假訊息多以大陸為主，調查局資安站主任張尤仁指出，大陸假訊息自2月下旬起，陸續以「模組化文字訊息」、「客製化圖文訊息」、「反制澄清抹黑」發動3波攻擊，目前最新的攻擊手法，是以「捐贈外國口罩」及以陳時中名義為特定議題，發動假訊息攻擊。

資安站主任張尤仁分析，新冠肺炎假訊息共分成3種類型，資安站發現自今年1月下旬，境外勢力至少已發動3波攻擊。

他說，第一類假訊息是台灣民眾散布假訊息，這類假訊息是以國內民眾轉傳散布為主，主要是鼓吹囤積民生物資、如「衛生紙之亂」、以及各地出現確診、疫情擴散等假訊息，調查局發現自1月下旬起，有不少國人在臉書及LINE散布，引發社會恐慌。

第二類假訊息則是境外勢力散布假訊息，主要來自大陸，境外勢力自2月下旬起已發動3波假訊息攻擊，主要是大量收購網址，經營內容農場、進行「認知作戰」。

其中，第1波攻擊為「模組化文字訊息攻擊」，大批俗稱「水軍」的大陸網民，以台灣慣用的網路用語，套用在假訊息模組上散布，藉此加速假造及散布假訊息速率。

第2波攻擊則以「客製化圖文訊息攻擊」，主要是擷取台灣媒體新聞畫面、政府機關公文製造假新聞或公文訊息，這時的攻擊人士已經具有初步的組織化規模；第3波攻擊為「反制澄清抹黑攻擊」，為第2波的「進階版」，擷取台灣官方澄清內容，製成假澄清訊息進行攻擊。

至於，第三類假訊息，是特定議題假訊息，調查局先前發現大陸網民散布台灣捐贈口罩假訊息，以及假冒中央疫情指揮中心指揮官陳時中指揮官名義製造散布假訊息等。

(中時 )